В центре Уфы сгорела припаркованная «Газель»
Пожар случился на проспекте Октября сегодня утром. Об этом очевидцы сообщают в соцсетях.
Пожар случился на проспекте Октября сегодня утром. Об этом очевидцы сообщают в соцсетях.
Пожар в грузовой «ГАЗели» произошел около 7 утра на улице Галле.
Как сообщили очевидцы, транспорт сначала окутал дым, а потом он загорелся. Огонь быстро распространился на весь автомобиль.
На место выехали аварийные службы. Пожарные потушили пламя за короткое время. Причина возгорания и информация о пострадавших уточняется.