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07:24 (мск), источник: PROUFU.ru

В центре Уфы сгорела припаркованная «Газель»

Пожар случился на проспекте Октября сегодня утром. Об этом очевидцы сообщают в соцсетях.

Пожар в грузовой «ГАЗели» произошел около 7 утра на улице Галле.

Как сообщили очевидцы, транспорт сначала окутал дым, а потом он загорелся. Огонь быстро распространился на весь автомобиль.

На место выехали аварийные службы. Пожарные потушили пламя за короткое время. Причина возгорания и информация о пострадавших уточняется.

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