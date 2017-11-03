В центре Уфы сгорела припаркованная «Газель»

Пожар в грузовой «ГАЗели» произошел около 7 утра на улице Галле.



Как сообщили очевидцы, транспорт сначала окутал дым, а потом он загорелся. Огонь быстро распространился на весь автомобиль.



На место выехали аварийные службы. Пожарные потушили пламя за короткое время. Причина возгорания и информация о пострадавших уточняется.