Контрабандный экспорт морского ежа выявили в Приморье

С 2014 года генеральный директор одной из приморских фирм от лица рыбодобывающих компаний вывозил в Японию серого и черного морского ежа. При экспорте водных биологических ресурсов в таможню предоставлялись коммерческие документы, в которых фактическая стоимость товара значительно занижалась. Разница между заявленной и фактической стоимостью превысила 260 млн рублей, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Наталью Сабадаш, пресс-секретаря Находкинской таможни.