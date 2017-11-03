Контрабандный экспорт морского ежа выявили в Приморье
Находкинская таможня возбудила уголовное дело по факту незаконного перемещения морского ежа в крупном размере.
Находкинская таможня возбудила уголовное дело по факту незаконного перемещения морского ежа в крупном размере.
С 2014 года генеральный директор одной из приморских фирм от лица рыбодобывающих компаний вывозил в Японию серого и черного морского ежа. При экспорте водных биологических ресурсов в таможню предоставлялись коммерческие документы, в которых фактическая стоимость товара значительно занижалась. Разница между заявленной и фактической стоимостью превысила 260 млн рублей, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Наталью Сабадаш,
В действиях генерального директора таможня усмотрела признаки контрабанды, теперь ему лишение свободы до семи лет со штрафом в размере до миллиона рублей.