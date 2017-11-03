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07:44 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Бердске автоледи сбила 70-летнего пенсионера

ДТП произошло днем 2 ноября на улице Космической, об этом сообщает портал «АвтоБердск».

Источник: Вести - Новосибирск

В Бердске автоледи сбила 70-летнего пенсионера днем 2 ноября, сообщает портал «АвтоБердск».

Авария случилась на улице Космической. Пенсионеры стояли на обочине.

29-летняя девушка-водитель «Тойоты Короллы» объяснила: «Подумала, что пропускают». Далее иномарка продолжила движение. В этот момент пожилая пара начала переходить дорогу, девушка не успела остановиться и наехала на пенсионера.

«Пешеход переходил дорогу справа налево относительно движения автомобиля, водитель не справился с управлением и совершил наезд на пешехода», — пояснил сотрудник ГИБДД.

На месте происшествия работали врачи «Скорой помощи» и сотрудники ГИБДД.

Бабушка в ДТП не пострадала, а мужчину госпитализировали с травмой головы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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