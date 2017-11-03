В Бердске автоледи сбила 70-летнего пенсионера
ДТП произошло днем 2 ноября на улице Космической, об этом сообщает портал «АвтоБердск».
ДТП произошло днем 2 ноября на улице Космической, об этом сообщает портал «АвтоБердск».
В Бердске автоледи сбила 70-летнего пенсионера днем 2 ноября, сообщает портал «АвтоБердск».
Авария случилась на улице Космической. Пенсионеры стояли на обочине.
29-летняя
«Пешеход переходил дорогу справа налево относительно движения автомобиля, водитель не справился с управлением и совершил наезд на пешехода», — пояснил сотрудник ГИБДД.
На месте происшествия работали врачи «Скорой помощи» и сотрудники ГИБДД.
Бабушка в ДТП не пострадала, а мужчину госпитализировали с травмой головы.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.