Источник: Вести - Новосибирск

В Бердске автоледи сбила 70-летнего пенсионера днем 2 ноября, сообщает портал «АвтоБердск».

Авария случилась на улице Космической. Пенсионеры стояли на обочине.

29-летняя девушка-водитель «Тойоты Короллы» объяснила: «Подумала, что пропускают». Далее иномарка продолжила движение. В этот момент пожилая пара начала переходить дорогу, девушка не успела остановиться и наехала на пенсионера.

«Пешеход переходил дорогу справа налево относительно движения автомобиля, водитель не справился с управлением и совершил наезд на пешехода», — пояснил сотрудник ГИБДД.

На месте происшествия работали врачи «Скорой помощи» и сотрудники ГИБДД.

Бабушка в ДТП не пострадала, а мужчину госпитализировали с травмой головы.