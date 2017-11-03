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07:54 (мск), источник: Вести - Пермь

Экс-глава Лысьвы попал на скамью подсудимых

В Лысьве на скамью подсудимых попал бывший глава города, а затем руководитель Лысьвенской сетевой компании Сергей Рихтер.

Источник: Вести - Пермь

В Лысьве на скамью подсудимых попал бывший глава города Сергей Рихтер. Цена вопроса со стороны следствия — 15 млн рублей. Как озвучило обвинение, эти деньги Рихтер получил с городских сетей водоснабжения, получая по контрактам сверх положенного.

Каждый раз, доставая из почтового ящика новую квитанцию за ЖКХ, Татьяна Волыгина ожидает сюрприза. До сих пор удивляется, почему за квартиру в Лысьве платят больше, чем дети в Екатеринбурге, при этом площадь там существенно больше.

Татьяна Волыгина: «Если мы вдвоем живем, и за общие коммунальные услуги у нас в зимние месяца выходит по 8−9 тысяч».

Куда уходят деньги за коммунальные платежи в Лысьве, можно понять в городском суде. Сегодня здесь в качестве обвиняемого экс-глава города Сергей Рихтер. В свое время был осужден на 4 года условно за злоупотребления должностными полномочиями. После этого руководил Лысьвенской сетевой компанией — к этому времени у государственного обвинения и возникли вопросы.

Дмитрий Красноперов, прокурор отдела прокуратуры Пермского края: «Рихтер, будучи руководителем Лысьвенской сетевой компании, а Сидоров, будучи руководителем МУП “Теплоэнергоремонт”, похитили денежные средства путем завышения стоимости услуг по обслуживанию систем водоотведения, таким образом было похищено 15 миллионов 700 тысяч рублей».

В качестве потерпевшей стороны в деле указана администрация Лысьвы и «Газпром». Однако сам Сергей Рихтер настаивает на своей невиновности. 15 миллионов — это прибыль компании за последние 4 года, и ни о каком хищении не может быть и речи.

Сергей Рихтер отмечает: «Я считаю, что это незаконно, надумано и какая то заказуха. Сначала было 111 млн, сегодня 15, завтра будет 5, послезавтра 500 рублей — мы и понять не можем, из чего эта сумма сложилась».

Дорога из администрации в Лысьвенский городской суд, похоже, проторена. Здесь же слушается дело другого экс-главы города Виталия Шувалова. Ущерб по этому делу для бюджетов разных уровней составляет уже 66 миллионов рублей.

По версии следствия, мэр подписал разрешение на ввод в эксплуатацию нескольких домов по программе расселения ветхого и аварийного жилья. Только жить в таких помещениях оказалось невозможно. Что касается Сергея Рихтера, то на рассмотрение дела в 40 томов уйдет еще не один месяц. Максимальный срок наказания по статье обвинения — до 10 лет лишения свободы.

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