Иномарка врезалась в крыльцо хабаровской парикмахерской

В ночь на пятницу у остановки «Рынок Хабаровск-2» на проспекте 60-летия Октября минивэн «Ниссан Тино» сначала столкнулся с такси, а потом протаранил крыльцо парикмахерской, сообщает портал «Губерния».

До происшествия водитель «Тино» ехал по проспекту в сторону Южного микрорайона. Виновник аварии, который выбил оппонента с дороги, появился справа. Таксист за рулем «Ниссана Ноут» выезжал на дорогу с парковки магазина, собираясь ехать в сторону локомотивного депо. Ему нужно был преодолеть встречную половину дороги. Приступая к маневру, шофер такси словно и не смотрел по сторонам.

Хозяин «Тино» пытался избежать столкновения, но только усугубил ситуацию: на заснеженной дороге минивэн занесло, иномарка проскользила мимо дорожного ограждения и протаранила крыльцо, сломав при этом металлические поручни на лестнице.