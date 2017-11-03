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09:22 (мск), источник: АиФ Крым

Руководитель джанкойского «Райбытсервиса» пойдет под суд за взятку

Руководитель МУП Джанкойского района «Райбытсервис» пойдет под суд по обвинению в получении взятки в 15 тыс. рублей, передает пресс-служба главного следственного управления Следкома по Крыму.

Нарушитель, согласно данным следствия, получил взятку в июле текущего года.

«Обвиняемый получил от предпринимателя взятку в размере 15 тысяч рублей за способствование в силу своего должностного положения свободному проходу на территорию полигона по утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов для сбора вторичного сырья (пластмассы и металла)», — уточнили в ведомстве.

Директор был задержан в своем же кабине после получения взятки.

На сегодняшний день расследование завершено, а дело передано в суд.

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