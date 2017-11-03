Руководитель джанкойского «Райбытсервиса» пойдет под суд за взятку
Руководитель МУП Джанкойского района «Райбытсервис» пойдет под суд по обвинению в получении взятки в 15 тыс. рублей, передает
Руководитель МУП Джанкойского района «Райбытсервис» пойдет под суд по обвинению в получении взятки в 15 тыс. рублей, передает
Нарушитель, согласно данным следствия, получил взятку в июле текущего года.
«Обвиняемый получил от предпринимателя взятку в размере 15 тысяч рублей за способствование в силу своего должностного положения свободному проходу на территорию полигона по утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов для сбора вторичного сырья (пластмассы и металла)», — уточнили в ведомстве.
Директор был задержан в своем же кабине после получения взятки.
На сегодняшний день расследование завершено, а дело передано в суд.