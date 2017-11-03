Руководитель джанкойского «Райбытсервиса» пойдет под суд за взятку

«Обвиняемый получил от предпринимателя взятку в размере 15 тысяч рублей за способствование в силу своего должностного положения свободному проходу на территорию полигона по утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов для сбора вторичного сырья (пластмассы и металла)», — уточнили в ведомстве.