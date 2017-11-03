Саипов начал подготовку к теракту в Нью-Йорке год назад

Источник: Kommersant.uz

Саипову предъявили обвинение в оказании материальной поддержки ИГИЛ, а также в насилии и уничтожении автомобилей, уточнил Ким. Саипову может грозить смертная казнь, пишет телеканал ABC.

В разговоре со следователями Саипов отмечал, что его вдохновляют видео ИГ, в частности, когда на них выступает лидер группировки Абу Бакра аль-Багдади, пишет CNN. Правоохранительные органы нашли многочисленные видеозаписи в его мобильном телефоне. По информации телеканала, Саипов начал планировать теракт еще год назад, а два месяца назад принял решение наехать на людей на грузовике.

Теракт в Нью-Йорке произошел 31 октября. Водитель пикапа сбил людей на велодорожке, после чего протаранил школьный автобус. В результате нападения погибли восемь человек. При себе мужчина имел пневматическое и пейнтбольное оружие. Сотрудники полиции ранили нападавшего, после чего задержали. В автомобиле он оставил записку, в которой написал, что совершил нападение во имя ИГ.

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В суде Саипов появился в кресле-каталке и заявил, что после операции чувствует себя хорошо. Грузовик он арендовал 22 октября и предварительно отработал на нем повороты на улице, на которой планировал совершить нападение на Хэллоуин. Он подчеркнул, что совершенно не раскаивается в том, что сделал. Наоборот: по его словам рассчитывал задавить еще больше людей и хотел доехать до Бруклинского моста, но случайно врезался в автобус.

Позже заместитель комиссара полиции Нью-Йорка Джон Миллер отмечал, что Саипов следовал плану, подготовленному боевиками «Исламского государства». «Судя по всему, он практически дословно следовал инструкциям, которые ИГ разместило на своих страницах в социальных сетях», — говорил он.

Власти также полагают, что Саипов «радикализовался» внутри страны. По словам губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, «после того, как он приехал в Соединенные Штаты, он стал узнавать об ИГ и о тактике радикальных исламистов».