Хитрая жительница Хабаровского края стащила деньги у пенсионера по СМС

В Солнечном районе Хабаровского края полиция задержала девушку, которая украла деньги у пенсионера по СМС. Она купила СИМ-карту, на которая была привязана к банковской карте пожилого местного жителя, и благодаря этому смогла перевести себе восемь тысяч рублей.

В дежурную часть районного отдела полиции обратился 63-летний житель посёлка Берёзового. Мужчина сообщил, что на его мобильный телефон пришло СМС о снятии денег с его банковской карты, но он эту операцию не совершал. Стражи порядка выяснили, что около шести месяцев назад потерпевший поменял номер своего телефона и заменил СИМ-карту. На новый номер автоматически переключились оповещения о банковских операциях по его счёту. Старая СИМ-карта попала в руки 19-летней жительнице посёлка Горин. Она увидела, что ей стали приходить сообщения, адресованные другому человеку, и поняла, что сможет воспользоваться этой ошибкой.