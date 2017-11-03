Хитрая жительница Хабаровского края стащила деньги у пенсионера по СМС

В Солнечном районе Хабаровского края полиция задержала девушку, которая украла деньги у пенсионера по СМС. Она купила СИМ-карту, на которая была привязана к банковской карте пожилого местного жителя, и благодаря этому смогла перевести себе восемь тысяч рублей.
В дежурную часть районного отдела полиции обратился 63-летний житель посёлка Берёзового. Мужчина сообщил, что на его мобильный телефон пришло СМС о снятии денег с его банковской карты, но он эту операцию не совершал. Стражи порядка выяснили, что около шести месяцев назад потерпевший поменял номер своего телефона и заменил СИМ-карту. На новый номер автоматически переключились оповещения о банковских операциях по его счёту. Старая СИМ-карта попала в руки 19-летней жительнице посёлка Горин. Она увидела, что ей стали приходить сообщения, адресованные другому человеку, и поняла, что сможет воспользоваться этой ошибкой.
Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, девушка перевела со счёта пенсионера на свою карту восемь тысяч рублей. Злоумышленница стала фигуранткой уголовного дела по статье «Кража». Недобросовестную жительницу посёлка Горин отпустили под подписку о невыезде.