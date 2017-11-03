Автобус съехал с дороги и врезался в грузовик на Серовском тракте. Есть пострадавшие
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноября, ИА УралПолит.Ru. Автобус столкнулся с грузовиком на автодороге Екатеринбург — Серов. Есть пострадавшие.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноября, ИА УралПолит.Ru. Автобус столкнулся с грузовиком на автодороге Екатеринбург — Серов. Есть пострадавшие.
По данным УГИБДД ГУМВД по региону, ДТП случилось поздно вечером на 82-м километре автодороги Екатеринбург — Серов.
Водитель автобуса 1966 года рождения, следуя со стороны Екатеринбурга в сторону Нижнего Тагила неправильно выбрал скорость движения, потерял управление, съехал с трассы и врезался в стоящий на обочине грузовик «Скания», говорится в сообщении ГИБДД.
В результате ДТП пострадали трое пассажиров автобуса: двое мужчин и женщина. С ушибами их доставили в больницу Невьянска.