Автобус съехал с дороги и врезался в грузовик на Серовском тракте. Есть пострадавшие

По данным УГИБДД ГУМВД по региону, ДТП случилось поздно вечером на 82-м километре автодороги Екатеринбург — Серов.

Водитель автобуса 1966 года рождения, следуя со стороны Екатеринбурга в сторону Нижнего Тагила неправильно выбрал скорость движения, потерял управление, съехал с трассы и врезался в стоящий на обочине грузовик «Скания», говорится в сообщении ГИБДД.