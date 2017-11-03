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08:46 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

«Борзой» тагильский директор останется под арестом

На пять месяцев.

Источник: УралИнформБюро

Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила продлил на 5 месяцев срок домашнего ареста одному из собственников НТЗТИ Денису Кокорину. Он будет находиться в четырех стенах до 26 марта 2018 года, сообщили «Уралинформбюро» в инстанции.

34-летнего Кокорина обвиняют в невыплате заработной платы работникам, мошенничестве и сокрытии средств организации. По данным следствия, он злоупотребил доверием другого собственника завода и вывел со счетов предприятия более 22,9 миллиона рублей.

Кроме того, работники предприятия несколько месяцев не получали зарплату. Руководство задолжало 195 сотрудникам 13 миллионов рублей. Также под руководством Кокорина НТЗТИ накопил миллионные долги по налогам и перед контрагентами.

Уголовное дело ушло в суд. 2 ноября 2017 года прошли предварительные слушание. Первое заседание по существу назначено на 14 декабря. Кокорину грозит до 10 лет лишения свободы.

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