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08:54 (мск), источник: Интерфакс

Водолазная и авиагруппа спасателей продолжит поиски пропавших рыбаков на озере Аргази — МЧС

Челябинск. 3 ноября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Специалисты возобновили поисковые работы на Аргазинском водохранилище Челябинской области, где в среду перевернулись лодки с людьми, сообщает пресс-служба регионального Главного управления МЧС в пятницу.

Источник: РИА "Новости"

По данным на 8:00 по местному времени (6:00 мск) спланировано погружение водолазной группы, спасатели также обследуют акваторию и берег.

В сообщении уточняется, что в работе будут задействованы вертолет МИ-8 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России и беспилотные летательные аппараты.

В поисках задействовано 180 человек, 36 единиц техники и 9 плавсредств, в том числе от МЧС 72 человека, 18 единиц техники и 7 плавсредств.

Как сообщалось, в среду вечером лодка, в которой находились пять человек, перевернулась на Агразинском водохранилище в 500 м от берега. Неподалеку находилась еще одна лодка. Находящиеся в ней двое рыбаков подняли людей на свой борт и поплыли к берегу. Однако эта лодка тоже перевернулась, не выдержав перегруза.

Двум мужчинам удалось спастись. В ходе поисковых работ найдены тела троих из пяти погибших.

Двое из погибших — сотрудники полиции Карабаша. Они погибли, спасая людей из первой перевернувшейся лодки.

По предварительной информации, группа рыбаков приехала на Аргази из Челябинска.

Навигационный период в Челябинской области официально закрыт 15 октября.

Следственные органы возбудили уголовное дело уголовное дело ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

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