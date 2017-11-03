Водолазная и авиагруппа спасателей продолжит поиски пропавших рыбаков на озере Аргази — МЧС

Источник: РИА "Новости"

По данным на 8:00 по местному времени (6:00 мск) спланировано погружение водолазной группы, спасатели также обследуют акваторию и берег.

В сообщении уточняется, что в работе будут задействованы вертолет МИ-8 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России и беспилотные летательные аппараты.

В поисках задействовано 180 человек, 36 единиц техники и 9 плавсредств, в том числе от МЧС 72 человека, 18 единиц техники и 7 плавсредств.

Как сообщалось, в среду вечером лодка, в которой находились пять человек, перевернулась на Агразинском водохранилище в 500 м от берега. Неподалеку находилась еще одна лодка. Находящиеся в ней двое рыбаков подняли людей на свой борт и поплыли к берегу. Однако эта лодка тоже перевернулась, не выдержав перегруза.

Двум мужчинам удалось спастись. В ходе поисковых работ найдены тела троих из пяти погибших.

Двое из погибших — сотрудники полиции Карабаша. Они погибли, спасая людей из первой перевернувшейся лодки.

По предварительной информации, группа рыбаков приехала на Аргази из Челябинска.

Навигационный период в Челябинской области официально закрыт 15 октября.