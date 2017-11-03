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09:10 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области в ДТП погибли два человека и еще двое пострадали

Два человека погибли, еще двое пострадали в результате ДТП, которое произошло в Ростовской области вечером 2 ноября, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Авария случилась около 18:00 в Неклиновском районе, на автодороге Ростов-Таганрог.

Водитель «ВАЗ-2106», по предварительной информации, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21150». В результате ДТП водитель «ВАЗ-2106» и его пассажир погибли, водитель другого автомобиля и его пассажир получили травмы.

По факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка.

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