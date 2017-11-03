В Ростовской области в ДТП погибли два человека и еще двое пострадали
Два человека погибли, еще двое пострадали в результате ДТП, которое произошло в Ростовской области вечером 2 ноября, сообщает
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Два человека погибли, еще двое пострадали в результате ДТП, которое произошло в Ростовской области вечером 2 ноября, сообщает
Авария случилась около 18:00 в Неклиновском районе, на автодороге
Водитель «ВАЗ-2106», по предварительной информации, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21150». В результате ДТП водитель «ВАЗ-2106» и его пассажир погибли, водитель другого автомобиля и его пассажир получили травмы.
По факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка.