В Ростовской области в ДТП погибли два человека и еще двое пострадали

Водитель «ВАЗ-2106», по предварительной информации, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21150». В результате ДТП водитель «ВАЗ-2106» и его пассажир погибли, водитель другого автомобиля и его пассажир получили травмы.