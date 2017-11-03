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08:38 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске нашли женщину, ослепшую после употребления суррогатного виски

Незрячая красноярка потерялась после посещения супермаркета.

Источник: РИА "Новости"

Слепая жительница Красноярска, пропавшая 1 ноября после посещения супермаркета, найдена живой, сообщили в группе «Поиск пропавших детей. Красноярск».

Поздно вечером 2 ноября женщину нашли на улице в Октябрьском районе. Каким образом слепой человек попал на другой конец города и где провел ночь, пока неизвестно.

Напомним, в понедельник, 1 ноября волонтёры распространили информацию о том, что красноярка Ольга Таланова потерялась после посещения супермаркета на улице Энергетиков в краевом центре, где она была со своей сестрой. Особенно тревожным обстоятельством было то, что слепая женщина не ориентировалась в городе. Зрение Ольга потеряла два года назад в результате отравления поддельным виски «Джек Дэниэлс». Тогда они выпили суррогатный алкоголь с подругой, которая в результате скончалась, а Ольга перенесла тяжелое отравление, вызвавшее осложнение на зрение. Пострадавшая женщина жила с сестрой, которая за ней присматривала. Ольга, получившая два высших образования и работавшая учителем, после установления инвалидности 1 группы замкнулась, часто плакала, вела себя неадекватно.

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