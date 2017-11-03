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09:17 (мск), источник: Новости Перми

В Чайковском Lifan сбил пенсионерку

Пострадавшая была доставлена в больницу с множественными травмами. Сейчас по факту аварии ведется проверка.

1 ноября в Чайковском произошла авария. По данным сайта chaiknet, около 09:30 в районе дома № 39б по ул. Ленина 33-летний водитель автомобиля Lifan Smily сбил 61-летнюю пенсионерку. Пострадавшая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщина была госпитализирована. Полиция проводит проверку по данному факту.

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