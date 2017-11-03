В Чайковском Lifan сбил пенсионерку

1 ноября в Чайковском произошла авария. По данным сайта chaiknet, около 09:30 в районе дома № 39б по ул. Ленина 33-летний водитель автомобиля Lifan Smily сбил 61-летнюю пенсионерку. Пострадавшая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.