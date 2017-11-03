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09:15 (мск), источник: АиФ Челябинск

Южноуралец наехал на лежащего посреди дороги пешехода

24-летнего мужчину госпитализировали.

Водитель ВАЗ-2110 наехал на лежащего на проезжей части дороги пешехода, сообщают в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

ДТП произошло 2 ноября в 22:50 в Симе. В результате аварии 24-летний пешеход подучил телесные повреждения и был госпитализирован.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

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