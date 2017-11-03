Южноуралец наехал на лежащего посреди дороги пешехода
24-летнего мужчину госпитализировали.
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24-летнего мужчину госпитализировали.
Водитель ВАЗ-2110 наехал на лежащего на проезжей части дороги пешехода, сообщают в
ДТП произошло 2 ноября в 22:50 в Симе. В результате аварии 24-летний пешеход подучил телесные повреждения и был госпитализирован.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.