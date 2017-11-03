Трое болельщиков «Крыльев», дравшиеся в Оренбурге с полицией, получили реальные сроки

Напомним, инцидент произошел 2 сентября этого года в Оренбурге во время матча 11 тура ФНЛ. В самом конце игры на гостевом секторе произошла потасовка между болельщиками и сотрудниками правоохранительных органов.

Суд признал болельщиков из Самары виновными в избиении сотрудников органов правопорядка. До приговора фанаты несколько месяцев находились в оренбургском СИЗО, пишет ria56.ru.

Согласно судебному вердикту, один из болельщиков сломал полицейскому нос. За это его приговорили к одному году заключения в колонии общего режима. Еще двое также признаны виновными, они получили по полгода поселения.