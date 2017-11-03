В Екатеринбурге рассмотрят дело о хищении миллионов у станции переливания крови

По версии следствия, замглавврача по АХЧ и бывший начальник ремонтно-эксплуатационного участка и их знакомый предприниматель придумали схему незаконного обогащения через фирмы ООО «Технобриз» и ООО «Продоборторг». Госучреждение заключило фиктивные договоры на поставку запчастей для центрифуг.

«Обвиняемые знали, что не имеют технической возможности для исполнения контракта, и не намеревались исполнять взятые на себя обязательства. Таким образом, посредством заключения фиктивного договора обвиняемые похитили денежные средства ГБУЗ “Областная станция переливания крови” в общей сумме свыше 2 млн рублей», — заключает прокуратура.