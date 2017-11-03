В Екатеринбурге рассмотрят дело о хищении миллионов у станции переливания крови
Прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении более 2 млн рублей у Областной станции переливания крови, сообщили в надзорном ведомстве региона.
Прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении более 2 млн рублей у Областной станции переливания крови, сообщили в надзорном ведомстве региона.
По версии следствия, замглавврача по АХЧ и бывший начальник
«Обвиняемые знали, что не имеют технической возможности для исполнения контракта, и не намеревались исполнять взятые на себя обязательства. Таким образом, посредством заключения фиктивного договора обвиняемые похитили денежные средства ГБУЗ “Областная станция переливания крови” в общей сумме свыше 2 млн рублей», — заключает прокуратура.
Перед судом предстанут бывший начальник участка и его