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09:11 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге рассмотрят дело о хищении миллионов у станции переливания крови

Прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении более 2 млн рублей у Областной станции переливания крови, сообщили в надзорном ведомстве региона.

По версии следствия, замглавврача по АХЧ и бывший начальник ремонтно-эксплуатационного участка и их знакомый предприниматель придумали схему незаконного обогащения через фирмы ООО «Технобриз» и ООО «Продоборторг». Госучреждение заключило фиктивные договоры на поставку запчастей для центрифуг.

«Обвиняемые знали, что не имеют технической возможности для исполнения контракта, и не намеревались исполнять взятые на себя обязательства. Таким образом, посредством заключения фиктивного договора обвиняемые похитили денежные средства ГБУЗ “Областная станция переливания крови” в общей сумме свыше 2 млн рублей», — заключает прокуратура.

Перед судом предстанут бывший начальник участка и его подельник-предприниматель. Они ответят по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы. Дело в отношении третьего фигуранта прекращено в связи с его смертью.

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