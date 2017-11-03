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09:05 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Браконьеры в Барабинском районе машиной давили стадо кабанов

Варварская охота. Полиция сегодня начала проверку по факту ночных похождений браконьеров в степях Барабинского района.

Источник: Вести - Новосибирск

На видео машиной давят стадо кабанов. Показывать это со звуком мы не можем. Нецензурная брань — через слово. Главного участника действия — некоего Сергея просят — стрелять, убивать, мочить, давить. Эти съемки уже заинтересовали правоохранителей.

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Сергей Щекотин, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области: «Жуткое зрелище. Нужно разбираться что за видео, где было снято. Как. Руководителю областного ГУВД ситуацию доложили. Происшествие зарегистрировали. Началась проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение».

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