Браконьеры в Барабинском районе машиной давили стадо кабанов
Варварская охота. Полиция сегодня начала проверку по факту ночных похождений браконьеров в степях Барабинского района.
Варварская охота. Полиция сегодня начала проверку по факту ночных похождений браконьеров в степях Барабинского района.
На видео машиной давят стадо кабанов. Показывать это со звуком мы не можем. Нецензурная брань — через слово. Главного участника действия — некоего Сергея просят — стрелять, убивать, мочить, давить. Эти съемки уже заинтересовали правоохранителей.
Сергей Щекотин, руководитель