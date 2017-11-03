Несколько тонн контрафактного алкоголя изъято в Азове
Несколько тонн контрафактного алкоголя изъяли правоохранители в Азове.
Несколько тонн контрафактного алкоголя изъяли правоохранители в Азове.
Как сообщает следственное управление СКР по Ростовской области, тонны спиртосодержащей жидкости и более 40 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяты в ходе обысков в складских и жилых помещениях на территории города.
По данным следствия, изготовлением и реализацией фальсифицированной спиртного занималась группа жителей Азова.
В настоящее время по факту преступной деятельности завели уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (незаконный оборот продукции, не отвечающей требованиям безопасности).