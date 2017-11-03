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10:30 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Несколько тонн контрафактного алкоголя изъято в Азове

Несколько тонн контрафактного алкоголя изъяли правоохранители в Азове.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает следственное управление СКР по Ростовской области, тонны спиртосодержащей жидкости и более 40 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяты в ходе обысков в складских и жилых помещениях на территории города.

По данным следствия, изготовлением и реализацией фальсифицированной спиртного занималась группа жителей Азова.

В настоящее время по факту преступной деятельности завели уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (незаконный оборот продукции, не отвечающей требованиям безопасности).

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