Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга?
Бывший главбух создала бренд, принесший ей 78 млн руб. за год
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Суд арестовал счета экс-главы «Почты России»
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Почему Регина Дубовицкая пропала со всех эфиров
Из аптек изымут леденцы от боли в горле
Рудова снялась полностью обнаженной в фотосессии на крыше – СМИ
Александр Балуев о произошедшем в Калининграде
Анджелина Джоли помолвлена и готовится к свадьбе
Паулина Андреева подстриглась «под мальчика»
Москалькова рассказала о своей системе оздоровления и очистке энергетического тела
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга?
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12Таиланд прощается с королем
12Теракт в Нью-Йорке
10:16 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининградской области полиция ищет 14-летнюю школьницу, пропавшую 2 ноября

В Калининградской области полиция объявила в розыск 14-летнюю школьницу Дарью Кустикову. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

2 ноября девочка ушла из дома в г. Немане. С тех пор о её местонахождении ничего неизвестно.

Приметы Дарьи: на вид 14 лет, рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, длинные прямые волосы тёмно-русого цвета. Она была одета в серую кофту, синюю толстовку, синие джинсы, бело-синий пиджак, сине-красную рубашку в клетку, чёрные зимние ботинки с белой подошвой. При себе у школьницы был синий рюкзак со значками в виде смайликов.

Граждан, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемой, просят незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 8−40162−2−21−02 (дежурная часть), 8−40162−2−37−07 (уголовный розыск) или 112.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Родственники погибших в авиакатастрофе над Синаем подали иск на 1,4 млрд евро
Госдума предложила приравнять венчание к официальному браку
СК нашел все многомиллиардное состояние полковника Захарченко
СМИ узнали о переговорах РФ с Украиной по самолетам «Руслан»
Опрос: 43% россиян не знают, как называется праздник 4 ноября
Назван размер больничных и декретных в 2018 году
Татьяну Фельгенгауэр выписали из больницы
В России стартовали продажи iPhone X
Названа основная причина разводов
Спорт
«Зенит» забивает на последней секунде и идёт в плей-офф Кокорин возвращается на острие и забивает, спасая, вроде бы, безнадежный матч
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженный топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
«Спим на улице». Кто и зачем (?!) стоит в очереди за iPhone X Сколько заработать на перепродаже? Как спать на стульях? И стоит ли оно того?
Кино
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня» По мнению Светланы, с сотрудниками и создателями проекта поступили несправедливо
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь