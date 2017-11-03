В Калининградской области полиция ищет 14-летнюю школьницу, пропавшую 2 ноября
В Калининградской области полиция объявила в розыск 14-летнюю школьницу Дарью Кустикову. Об этом сообщает
В Калининградской области полиция объявила в розыск 14-летнюю школьницу Дарью Кустикову. Об этом сообщает
2 ноября девочка ушла из дома в г. Немане. С тех пор о её местонахождении ничего неизвестно.
Приметы Дарьи: на вид 14 лет, рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, длинные прямые волосы
Граждан, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемой, просят незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 8−40162−2−21−02 (дежурная часть), 8−40162−2−37−07 (уголовный розыск) или 112.