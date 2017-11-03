В Калининградской области полиция ищет 14-летнюю школьницу, пропавшую 2 ноября

2 ноября девочка ушла из дома в г. Немане. С тех пор о её местонахождении ничего неизвестно.

Приметы Дарьи: на вид 14 лет, рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, длинные прямые волосы тёмно-русого цвета. Она была одета в серую кофту, синюю толстовку, синие джинсы, бело-синий пиджак, сине-красную рубашку в клетку, чёрные зимние ботинки с белой подошвой. При себе у школьницы был синий рюкзак со значками в виде смайликов.