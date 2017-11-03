В Гвардейске спасатели эвакуировали семью из затопленного Деймой дома

Она отметила, что специалисты всех экстренных служб муниципалитета пытаются обезопасить людей и предотвратить затопление жилых домов в районе набережной Гвардейска с понедельника. Из мешков с песком на набережной созданы защитные перекрытия, которые сдерживали подступающую речную воду.

«Мы перешагнули критическую отметку в 850 см. Силы муниципального звена приведены в готовность: 39 человек, 8 единиц техники. Работают автомобили по откачке ливневой канализации для предотвращения затопления. Аэромобильная группировка МЧС вчера помогла эвакуировать семью из дома № 7 по ул. Набережной по их просьбе. При помощи военнослужащих Балтийского флота у двух домов, находящихся в зоне подтопления в Гвардейске, установлены понтоны», — процитировала журналист начальника управления ГО и ЧС Олега Степаняна.