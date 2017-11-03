Источник: следствие нашло все многомиллиардное состояние полковника МВД Захарченко
Правоохранительные органы отмечают, что обвиняемый хранил деньги в рабочем кабинете и в машине, а также в двух квартирах.
Правоохранительные органы отмечают, что обвиняемый хранил деньги в рабочем кабинете и в машине, а также в двух квартирах.
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Следственные органы обнаружили все многомиллиардное состояние бывшего сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко, обвиняемого в коррупционных преступлениях, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
«В ходе расследования у Захарченко и членов его семьи были обнаружены и арестованы более 374 млн рублей, более $140 млн, более €2 млн, 13 квартир и 14
Где хранились миллиарды
Захарченко хранил деньги как в рабочем кабинете и в машине, так и в двух квартирах, которые, по сути, превратились в денежное хранилище. «В квартире на Ломоносовском проспекте были обнаружены более $124 млн, почти €1,5 млн евро и свыше 342 млн рублей. Ещё в одной квартире на Мичуринском проспекте количество обнаруженных денег было скромней — почти 19,5 млн рублей, €600 тыс. и $20 тыс. долларов», — сказал источник.
В машине Захарченко возил более 13 млн рублей, $170 тыс. и €5 тыс. «В служебном кабинете он хранил практически ничтожную для себя сумму — около 93 тыс. рублей», — рассказали в правоохранительных органах. Ещё более $16 млн было обнаружено на счетах его знакомой.
Все обнаруженные денежные средства, объекты недвижимости и автомобили Генпрокуратура требует изъять в доход государства.
«Помимо обнаруженных денег, в своём иске Генпрокуратура просит обратить в доход государства 13 квартир, 14
«Сам Захарченко, служивший в МВД, его сожительницы и родственники, не имеют документов, подтверждающие законные источники дохода», — отметили в правоохранительных органах.
Коррупционный рекорд
Никулинский суд Москвы назначил рассмотрение иска Генпрокуратуры по существу на 10 ноября. Он также привлёк в качестве третьих лиц по ходатайству надзорного ведомства Гохран, Федеральное казначейство и Росимущество.
Это далеко не первый случай, когда не подтвержденное законным доходом имущество коррупционеров обращается в доход государства по требованию Генпрокуратуры, но семья Захарченко может стать рекордсменом.
По подсчётам Генпрокуратуры, в доход государства может быть обращено имущество и денежные средства на общую сумму около 9 млрд рублей. К примеру, по иску Генпрокуратуры в доход государства было обращено имущество семьи бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина на 1,1 млрд рублей.