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09:21 (мск), источник: АиФ Прикамье

Жителя Лысьвы приговорили к условному сроку за нападение на полицейского

Пьяного водителя остановил на дороге инспектор ГИБДД.

Жителю Лысьвы суд вынес приговор за нападение на полицейского.

В феврале этого года сотрудники ГИБДД остановили подозрительный автомобиль. По внешним признакам было видно, что водитель пьян.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, нарушителю предложили проехать в больницу и пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

В кабинете врача-нарколога мужчина стал вести себя агрессивно. Он удрал головой по лицу полицейского, а затем схватил его за шею и стал душить.

В отношения буяна в СУ СКР по краю возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти».

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно.

Приговор вступил в законную силу.

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