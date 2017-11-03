Жителя Лысьвы приговорили к условному сроку за нападение на полицейского
Пьяного водителя остановил на дороге инспектор ГИБДД.
Пьяного водителя остановил на дороге инспектор ГИБДД.
Жителю Лысьвы суд вынес приговор за нападение на полицейского.
В феврале этого года сотрудники ГИБДД остановили подозрительный автомобиль. По внешним признакам было видно, что водитель пьян.
Как пояснили в
В кабинете
В отношения буяна в СУ СКР по краю возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти».
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно.
Приговор вступил в законную силу.