33-летний пермяк обвиняется в убийстве знакомого из-за автомобиля
Преступление произошло летом 2017 года. Подсудимый похитил у своей жертвы иномарку, мобильный телефон и важные личные документы.
Преступление произошло летом 2017 года. Подсудимый похитил у своей жертвы иномарку, мобильный телефон и важные личные документы.
В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины, который обвиняется в разбое, убийстве и похищении паспорта, пишет СУ СКР по краю.
Было установлено, что в июне 2017 года обвиняемый под предлогом передачи специального оборудования для производства синтетических наркотических средств предложил своему 30-летнему знакомому на автомобиле приехать в лесной массив на территории Мотовилихи. При встрече подсудимый нанес жертве несколько ударов ножом. От полученных ранений мужчина скончался.
После этого обвиняемый похитил у знакомого иномарку, мобильный, паспорт и другие важные личные документы. Имуществом и документами он распорядился по своему усмотрению.