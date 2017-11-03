Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград-Москва
Дело о вмешательстве РФ в выборы США дало неожиданные результаты
С 1 ноября в России вводится новый транспортный сбор
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
Побеседовали "на ногах": демарш Лукашенко перед Путиным - СМИ
В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с РФ
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
СМИ: эксперт оценил удар «Великого Новгорода» по объектам ИГ*
Александр Балуев о произошедшем в Калининграде
Анджелина Джоли помолвлена и готовится к свадьбе
Паулина Андреева подстриглась «под мальчика»
СМИ: Саакашвили назвал причину свержения правительства Украины
Александр Балуев о произошедшем в Калининграде
В Гонконге продали небоскреб за рекордные $5 млрд (фото)
Шнуров помог старушке купить квартиру
Фоторепортажи
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
12Убийство в кукольном домике
09:19 (мск), источник: Новости Перми

33-летний пермяк обвиняется в убийстве знакомого из-за автомобиля

Преступление произошло летом 2017 года. Подсудимый похитил у своей жертвы иномарку, мобильный телефон и важные личные документы.

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины, который обвиняется в разбое, убийстве и похищении паспорта, пишет СУ СКР по краю.

Было установлено, что в июне 2017 года обвиняемый под предлогом передачи специального оборудования для производства синтетических наркотических средств предложил своему 30-летнему знакомому на автомобиле приехать в лесной массив на территории Мотовилихи. При встрече подсудимый нанес жертве несколько ударов ножом. От полученных ранений мужчина скончался.

После этого обвиняемый похитил у знакомого иномарку, мобильный, паспорт и другие важные личные документы. Имуществом и документами он распорядился по своему усмотрению.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Лысьве арестовали убийцу
СК нашел все многомиллиардное состояние полковника Захарченко
СМИ: сирийская армия полностью освободила Дейр-эз-Зор
Трамп сообщил о возможной встрече с Путиным на саммите АТЭС
Назван размер больничных и декретных в 2018 году
«Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке
Названа основная причина разводов
Спорт
«Зенит» забивает на последней секунде и идёт в плей-офф Кокорин возвращается на острие и забивает, спасая, вроде бы, безнадежный матч
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженный топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
«Спим на улице». Кто и зачем (?!) стоит в очереди за iPhone X Сколько заработать на перепродаже? Как спать на стульях? И стоит ли оно того?
Кино
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня» По мнению Светланы, с сотрудниками и создателями проекта поступили несправедливо
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь