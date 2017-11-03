33-летний пермяк обвиняется в убийстве знакомого из-за автомобиля

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины, который обвиняется в разбое, убийстве и похищении паспорта, пишет СУ СКР по краю.



Было установлено, что в июне 2017 года обвиняемый под предлогом передачи специального оборудования для производства синтетических наркотических средств предложил своему 30-летнему знакомому на автомобиле приехать в лесной массив на территории Мотовилихи. При встрече подсудимый нанес жертве несколько ударов ножом. От полученных ранений мужчина скончался.



После этого обвиняемый похитил у знакомого иномарку, мобильный, паспорт и другие важные личные документы. Имуществом и документами он распорядился по своему усмотрению.