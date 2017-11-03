На Аргазинском водохранилище нашли четвертого утонувшего южноуральца
В поиске задействована авиация МЧС России.
В поиске задействована авиация МЧС России.
На Аргазинском водохранилище обнаружили четвертого утонувшего южноуральца, сообщают в
По оперативной информации, обнаружены тела четверых человек, поиски еще одного южноуральца продолжаются.
На поиски привлечены значительные силы из Челябинской и Свердловской областей. Активно применяется беспилотная летательная авиация, работают четыре водолазные группы. Вчера, 2 ноября, успешно отработал вертолет Ми-8 Красноярского
Напомним, ЧП случилось днём 1 ноября. Лодка с пятью южноуральцами перевернулась