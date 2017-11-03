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09:18 (мск), источник: АиФ Челябинск

На Аргазинском водохранилище нашли четвертого утонувшего южноуральца

В поиске задействована авиация МЧС России.

На Аргазинском водохранилище обнаружили четвертого утонувшего южноуральца, сообщают в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

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По оперативной информации, обнаружены тела четверых человек, поиски еще одного южноуральца продолжаются.

На поиски привлечены значительные силы из Челябинской и Свердловской областей. Активно применяется беспилотная летательная авиация, работают четыре водолазные группы. Вчера, 2 ноября, успешно отработал вертолет Ми-8 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России. В ходе обследования акватории и прибрежной зоны с воздуха было обнаружено тело одного из пассажиров первой перевернувшейся лодки. Психологи оказывают помощь родственникам пострадавших.

Напомним, ЧП случилось днём 1 ноября. Лодка с пятью южноуральцами перевернулась из-за сильной волны. Неподалеку находилась еще одна лодка с двумя полицейскими, которые приехали порыбачить. Мужчины подняли тонущих людей на свое плавательное средство и направились к берегу, однако в условиях сильной волны и перегруза судно полицейских также опрокинулось примерно в двухстах метрах от суши. До берега вплавь удалось добраться лишь двоим пассажирам первой перевернувшейся лодки, на одном из них был спасательный жилет.

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