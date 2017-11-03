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11:21 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове на пожаре в гараже погиб мужчина

Один человек погиб в результате пожара, который произошел в гараже утром 2 ноября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о возгорании гаража на ул. Тимошенко поступило в 7:11. Площадь пожара составила 6 кв. м. Полностью ликвидировать возгорание пожарным удалось через 16 минут.

На месте пожара было обнаружено тело погибшего. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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