В Ростове на пожаре в гараже погиб мужчина
Один человек погиб в результате пожара, который произошел в гараже утром 2 ноября, сообщает
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Один человек погиб в результате пожара, который произошел в гараже утром 2 ноября, сообщает
Сообщение о возгорании гаража на ул. Тимошенко поступило в 7:11. Площадь пожара составила 6 кв. м. Полностью ликвидировать возгорание пожарным удалось через 16 минут.
На месте пожара было обнаружено тело погибшего. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.