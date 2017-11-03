В Крыму пограничники изъяли боеприпасы у двух украинцев
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. Крымские пограничники пресекли две попытки провоза боеприпасов через госграницу гражданами Украины, сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. Крымские пограничники пресекли две попытки провоза боеприпасов через госграницу гражданами Украины, сообщает
Инциденты произошли в пункте пропуска «Армянск».
В первом случае гражданин Украины 1982 года рождения покидал Крым. В одной из технологических полостей салона автовладельца был обнаружен магазин, снаряженный восемью 9-миллиметровыми патронами, предположительно, предназначенными для травматического пистолета.
Другой случай произошел двумя днями позже. В автомобиле гражданина Украины 1967 года рождения, прибывшего из Николаева, пограничник выявил патроны для «травматики», которые владелец джипа забыл выложить перед поездкой в Крым.
«В обоих случаях запрещенные к провозу через государственную границу РФ предметы изъяты контрольными органами и направлены на экспертизу, по итогам которой и будет приниматься правовое решение», — говорится в сообщении.