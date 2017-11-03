В Крыму пограничники изъяли боеприпасы у двух украинцев

Источник: РИА "Новости"

Инциденты произошли в пункте пропуска «Армянск».

В первом случае гражданин Украины 1982 года рождения покидал Крым. В одной из технологических полостей салона автовладельца был обнаружен магазин, снаряженный восемью 9-миллиметровыми патронами, предположительно, предназначенными для травматического пистолета.

Другой случай произошел двумя днями позже. В автомобиле гражданина Украины 1967 года рождения, прибывшего из Николаева, пограничник выявил патроны для «травматики», которые владелец джипа забыл выложить перед поездкой в Крым.