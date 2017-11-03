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09:27 (мск), источник: БЕЛТА

Обследование недостроенных объектов проведут в Минске

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обследование недостроенных объектов проведут в Минске, сообщил сегодня на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территорий столицы заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев, передает корреспондент БЕЛТА.

Особое внимание администрациям районов поручено уделить состоянию зданий, будут приняты меры по ограничению доступа для посторонних лиц.

«Учитывая недавние трагические происшествия в Могилевской области, вопрос с безопасностью недостроенных объектов остается актуальным. Службам необходимо провести мониторинг подобных сооружений, находящихся на территории города», — сказал Виктор Лаптев.

Как сообщалось, несколько случаев с обрушением зданий произошло на текущей неделе в Могилевской области. В Могилеве на ул. Загородное шоссе, д. 31 в строящемся здании под плитой оказались зажаты двое детей, один мальчик погиб, второй в тяжелом состоянии доставлен в больницу. В Климовичском районе обрушилась железобетонная плита в неэксплуатируемом здании кормоцеха свинарника, пострадал житель д. Высокое.

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