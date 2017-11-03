Обследование недостроенных объектов проведут в Минске

Как сообщалось, несколько случаев с обрушением зданий произошло на текущей неделе в Могилевской области. В Могилеве на ул. Загородное шоссе, д. 31 в строящемся здании под плитой оказались зажаты двое детей, один мальчик погиб, второй в тяжелом состоянии доставлен в больницу. В Климовичском районе обрушилась железобетонная плита в неэксплуатируемом здании кормоцеха свинарника, пострадал житель д. Высокое.