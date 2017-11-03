Из ночного клуба изъяли 20 литров алкоголя

В клубе по ул. Монастырская полицейские выявили факт нарушения оборота спиртосодержащей продукции — у заведения истек срок лицензии на реализацию алкоголя, но продажа все равно шла. Из незаконного оборота было изъято более 20 литров спиртосодержащей продукции.

По данному факту полицейскими составлен административный материал, который после проведенной проверки будет направлен в суд для принятия решения. Владельцу заведения как юридическому лицу грозит наказание в виде штрафа в сумме не менее трех миллионов рублей.



Также в одном из павильонов на Комсомольском проспекте был выявлен факт продажи пива 16-летней школьнице. В отношении продавца составлен протокол об административном правонарушении.