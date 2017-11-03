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09:54 (мск), источник: Новости Перми

Из ночного клуба изъяли 20 литров алкоголя

В заведении на ул. Монастырской истек срок лицензии на реализацию алкоголя, однако торговля по-прежнему велась. Полиция обнаружила нарушение во время рейда, направленного на выявление подростков, находящихся ночью в общественных местах без сопровождения взрослых, а также на пресечения фактов незаконного оборота алкоголя.

В клубе по ул. Монастырская полицейские выявили факт нарушения оборота спиртосодержащей продукции — у заведения истек срок лицензии на реализацию алкоголя, но продажа все равно шла. Из незаконного оборота было изъято более 20 литров спиртосодержащей продукции.

По данному факту полицейскими составлен административный материал, который после проведенной проверки будет направлен в суд для принятия решения. Владельцу заведения как юридическому лицу грозит наказание в виде штрафа в сумме не менее трех миллионов рублей.

Также в одном из павильонов на Комсомольском проспекте был выявлен факт продажи пива 16-летней школьнице. В отношении продавца составлен протокол об административном правонарушении.

Материалы дела направлены в суд для принятия решения. Нарушительнице грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
С наступлением осенних каникул сотрудники полиции и общественники планируют провести подобные рейды во всех районах города.

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