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09:49 (мск), источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке под окнами многоэтажки было найдено тело девушки

Что же произошло на самом деле, сейчас выясняют правоохранители.

Минувшей ночью, со 2 на 3 ноября, под окнами дома номер 102 по улице Артема, что в Стерлитамаке, было найдено тело молодой мамы.

— Я стал невольным свидетелем этого. Сидел в машине, в метрах 10−15, услышал дикий крик и за ним хлопок. Нечаянно или целенаправленно упала, я не знаю, но криков о помощи не было, — рассказывает очевидец Альберт Кагарманов.

Свидетели страшного происшествия отмечают, что когда к ней подошли, она еще стонала. Скорая приехала очень быстро, но девушка уже была мертва.

У молодой девушки остался ребенок. Что же произошло на самом деле, будут выяснять правоохранительные органы.

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