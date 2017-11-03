В Стерлитамаке под окнами многоэтажки было найдено тело девушки

Минувшей ночью, со 2 на 3 ноября, под окнами дома номер 102 по улице Артема, что в Стерлитамаке, было найдено тело молодой мамы.

— Я стал невольным свидетелем этого. Сидел в машине, в метрах 10−15, услышал дикий крик и за ним хлопок. Нечаянно или целенаправленно упала, я не знаю, но криков о помощи не было, — рассказывает очевидец Альберт Кагарманов.

Свидетели страшного происшествия отмечают, что когда к ней подошли, она еще стонала. Скорая приехала очень быстро, но девушка уже была мертва.