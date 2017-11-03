На улице Димитрова водитель сбил женщину с ребенком на переходе
Пострадавшие госпитализированы.
Пострадавшие госпитализированы.
2 ноября во Фрунзенском районе Петербурга водитель совершил наезд на женщину с трехлетней девочкой. Об этом сообщили в
По данным ведомства, ДТП произошло в 17:50 возле дома 31 на улице Димитрова. Водитель автомобиля Skoda Rapid в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил 33-летнюю женщину с ребенком.
В результате аварии женщина получила легкие травмы, девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По данному факту проводится проверка, добавили в