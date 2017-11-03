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10:57 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже полиция ищет жертв грабителя с «розочкой», напавшего на 10 женщин

Воронежская полиция просит откликнуться жертв серийного грабителя. Мужчина действовал по одной и той же схеме — нападал на женщин с осколком бутылки, угрожал им, снимал золотые украшения и отбирал ценности.

Источник: ГУ МВД по Воронежской области

В его уголовном деле за месяц после задержания уже 10 эпизодов. Грабитель подстерегал жертв в разных районах Воронежа. Сейчас для следствия очень важно найти потерпевших, пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

В сентябре полицейские распространяли ориентировку на грабителя, который действовал поначалу в Советском районе. Рисованный портрет опасного преступника разошёлся в сети, что, возможно, помогло полиции в его поимке.

Мужчину вычислили и поймали в начале октября. Грабителем оказался 31-летний рецидивист. По ходатайству следствия его отправили под арест.

У следователя в отношении грабителя с «розочкой» сейчас в производстве 10 преступных эпизодов о грабежах и разбоях. Так в конце августа вечером на Юго-Западном кладбище грабитель напал на 39-летнюю прохожую. Угрожая осколком бутылки, он отобрал у женщины золотые украшения.

В конце сентября мужчина напал на 42-летнюю женщину на улице Чебышева и пытался отобрать у неё золотую цепочку и сотовый телефон. В начале октября мужчина набросился на девушку на улице Ломоносова, которая после жуткой встречи лишилась золотого кольца.

— Поэтапно отрабатывая заявления, поступившие в дежурную часть, полицейские установили, что преступления по способу совершения носят идентичный характер. Совершены в вечернее время в лесных массивах. Во всех эпизодах подозреваемый угрожал женщинам, используя осколок бутылки. Предметом посягательства стали золотые изделия и ценные вещи, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. — Полицейские задержали мужчину в Советском районе. В отделе полиции он дал признательные показания и пояснил, что ему требовались денежные средства на личные нужды, похищенное имущество он сдавал в ломбарды.

Уже после задержания грабителя полицейским стало известно о ещё нескольких эпизоде. Грабитель в июле этого года среди бела дня напал на женщину в лесном массиве на улице Пляжной. Потерпевшая лишилась золотых украшений.

Сейчас полицейские ищут других женщин, которые пострадали от грабителя с «розочкой». Они просят обратиться потерпевших в отдел полиции № 5 по адресу улица Писателя Маршака, д. № 6 «а» или позвонить по телефонам 8 (473) 269−68−51, 269−68−52.

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