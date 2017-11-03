Житель Ганцевичского района погиб при заготовке дров

Несчастный случай произошел 2 ноября. Около 21.17 в лесном массиве вблизи деревни Раздяловичи обнаружен труп неработающего местного жителя 1979 года рождения. Мужчина был смертельно травмирован упавшим деревом во время заготовки дров.