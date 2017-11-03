Житель Ганцевичского района погиб при заготовке дров
3 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичском районе упавшее дерево смертельно травмировало 38-летнего мужчину, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
3 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичском районе упавшее дерево смертельно травмировало 38-летнего мужчину, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Несчастный случай произошел 2 ноября. Около 21.17 в лесном массиве вблизи деревни Раздяловичи обнаружен труп неработающего местного жителя 1979 года рождения. Мужчина был смертельно травмирован упавшим деревом во время заготовки дров.
В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.