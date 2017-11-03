В больницу Тольятти поступил мужчина с обморожениями
В четверг, 2 ноября, днем, по предварительным данным, в городскую больницу № 4 г. Тольятти на «скорой» был доставлен мужчина в возрасте около 59 лет с признаками обморожения кожных покровов.
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В четверг, 2 ноября, днем, по предварительным данным, в городскую больницу № 4 г. Тольятти на «скорой» был доставлен мужчина в возрасте около 59 лет с признаками обморожения кожных покровов.
Предположительно, пострадавший относится к категории лиц без определенного места жительства. Медики избирают ему необходимый курс лечения, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.