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13:21 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Четыре человека пострадали при опрокидывании «Урала» в кювет в Сарове Нижегородской области 2 ноября

Четыре человека пострадали при опрокидывании «Урала» в кювет в Сарове Нижегородской области 2 ноября 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Источник: НИА-Нижний Новгород

ДТП произошло в 19:30 на ул. Южное шоссе, 11. Согласно информации, 38-летний водитель автомобиля «Урал 32552» не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет. В результате ДТП пострадали водитель и три пассажира вахтового автобуса 20, 33 и 27 лет. Они были госпитализированы с переломами и ушибами.

Напомним, что 2 ноября крупное ДТП с погибшими произошло в Богородском районе. По информации УГИБДД, автомобиль ВАЗ 217230 совершил столкновение с автобусом ПАЗ 32053 и автомобилем Subaru. В результате ДТП водитель и два пассажира ВАЗа погибли, также черепно-мозговой травмой и переломами госпитализирован водитель иномарки.

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