Четыре человека пострадали при опрокидывании «Урала» в кювет в Сарове Нижегородской области 2 ноября

ДТП произошло в 19:30 на ул. Южное шоссе, 11. Согласно информации, 38-летний водитель автомобиля «Урал 32552» не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет. В результате ДТП пострадали водитель и три пассажира вахтового автобуса 20, 33 и 27 лет. Они были госпитализированы с переломами и ушибами.