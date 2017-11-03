Три криминальных авторитета задержаны в Новосибирске

Среди задержанных кандидат в «смотрящие» за Новосибирском, известный как Паша Бешеный. Жертвами вымогателей стали десятки новосибирских предпринимателей.

В Новосибирске сотрудниками полиции задержаны трое лидеров криминальной среды, которые принято называть «авторитетами». «Все трое занимают высокое положение в воровской среде. Они, конечно, не “законники”, но их статус в преступном мире Новосибирска довольно высок, — сообщил VN.ru источник в правоохранительных органах. — В багаже все трое имеют множество судимостей по статьям УК, перечислять которые можно очень долго. Это грабежи, разбои, хулиганство, оскорбления представителей власти, вымогательства и тому подобное. Весь криминальный букет».

Установлено, что вечером 21 июля в Ленинском районе трое ранее неоднократно судимых жителей Новосибирска вымогали у предпринимателя более 80 тысяч рублей и нанесли ему тяжелые травмы. «Жертву ударили в челюсть, после чего мужчина упал и разбил голову, — продолжает источник. — Сейчас он проходит лечение после тяжелой травмы. В ходе операции с привлечением бойцов спецназа полиции все подозреваемые были задержаны».

При проведении обысков по местам проживания «авторитетов» полицейские нашли травматический пистолет со спиленными номерами и патроны к нему, около 200 тысяч рублей, 14 мобильных телефонов, 12 SIM-карт, 69 долговых расписок, 12 договоров аренды жилья, записные книжки и ежедневники с записями, свидетельствующими о противоправной деятельности фигурантов. Вымогательства у задержанных были поставлены на поток. Сейчас следователи изучают расписки, изъятые у злоумышленников. Все трое находятся под стражей.

Источник: VN.ru