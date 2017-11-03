Мажор из Уфы, который насмерть сбил судью, может освободиться досрочно

Уфимец Илья Климов, который устроил смертельное ДТП, поразившее всю страну, просит освободить его.

— Он подал ходатайство на освобождение по УДО, сейчас материалы дела находятся в суде, — рассказал «Комсомолке» собственный источник. — Нельзя сказать заранее, какое решение примет суд. Но, отмечу, это не первое его прошение: в 2015 году Климов тоже подавал ходатайство на условно-досрочное освобождение, но тогда суд ему отказал.

Напомним, в один из ноябрьских дней 2013 года пьяный Илья Климов за рулем «Фольксваген Туарег» мчался на красный свет и насмерть сбил пешехода — буквально вмял женщину в стоящий перед «зеброй» пассажирский «НефАЗ». Погибшей оказалась судья Арбитражного суда РБ Марина Полтавец. Кроме того, сутки спустя скончался пассажир кроссовера, друг Климова, Эмиль Камалов. Сам же виновник отделался переломами.