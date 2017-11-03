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10:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Мажор из Уфы, который насмерть сбил судью, может освободиться досрочно

Мужчина подал соответствующее ходатайство.

Уфимец Илья Климов, который устроил смертельное ДТП, поразившее всю страну, просит освободить его.

— Он подал ходатайство на освобождение по УДО, сейчас материалы дела находятся в суде, — рассказал «Комсомолке» собственный источник. — Нельзя сказать заранее, какое решение примет суд. Но, отмечу, это не первое его прошение: в 2015 году Климов тоже подавал ходатайство на условно-досрочное освобождение, но тогда суд ему отказал.

Напомним, в один из ноябрьских дней 2013 года пьяный Илья Климов за рулем «Фольксваген Туарег» мчался на красный свет и насмерть сбил пешехода — буквально вмял женщину в стоящий перед «зеброй» пассажирский «НефАЗ». Погибшей оказалась судья Арбитражного суда РБ Марина Полтавец. Кроме того, сутки спустя скончался пассажир кроссовера, друг Климова, Эмиль Камалов. Сам же виновник отделался переломами.

Тогда Климова приговорили к 5 годам 8 месяцам колонии общего режима. А сейчас у него есть шанс освободиться досрочно.

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