В Витебске началась апелляция по делу о домашних родах
3 ноября, Витебск /Ольга Богачева — БЕЛТА/. В Витебске началась апелляция по делу о домашних родах, сообщает корреспондент БЕЛТА.
3 ноября, Витебск /Ольга Богачева — БЕЛТА/. В Витебске началась апелляция по делу о домашних родах, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Витебский областной суд приступил к рассмотрению в апелляционном порядке уголовного дела в отношении женщины, которая обвиняется в совершении преступления по ч.1 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности) УК. Рассмотрение проходит в закрытом режиме.
Как сообщалось, 7 сентября судом Железнодорожного района женщина признана виновной в причинении смерти по неосторожности. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев с отбытием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. В зале суда мера пресечения была изменена на подписку о невыезде. Фигурантка дела освобождена
Трагедия произошла в феврале 2017 года. Женщина приехала из