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10:20 (мск), источник: БЕЛТА

В Витебске началась апелляция по делу о домашних родах

3 ноября, Витебск /Ольга Богачева — БЕЛТА/. В Витебске началась апелляция по делу о домашних родах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Витебский областной суд приступил к рассмотрению в апелляционном порядке уголовного дела в отношении женщины, которая обвиняется в совершении преступления по ч.1 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности) УК. Рассмотрение проходит в закрытом режиме.

Как сообщалось, 7 сентября судом Железнодорожного района женщина признана виновной в причинении смерти по неосторожности. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев с отбытием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. В зале суда мера пресечения была изменена на подписку о невыезде. Фигурантка дела освобождена из-под стражи.

Трагедия произошла в феврале 2017 года. Женщина приехала из Санкт-Петербурга в Витебск, чтобы родить, но отказалась от госпитализации, поскольку уже имела положительный опыт родов на дому. Однако в этот раз новорожденная девочка задохнулась в околоплодных водах. Попытки реанимировать малышку врачами скорой помощи и позже в роддоме не увенчались успехом. Психолого-психиатрическая экспертиза не обнаружила у женщины ни хронического психического заболевания, ни временного расстройства психики, ни какого-либо иного болезненного состояния психики. По мнению экспертов и следствия, она могла сознавать опасность своих действий.

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