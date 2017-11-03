Опасное мясо едва не попало на столы жителей Приморья

Источник: ДЕЙТА

Превышение предельно допустимого уровня антибиотиков тетрациклиновой группы обнаружено в партии замороженного куриного мяса, поступившего в морской порт Владивостока из Турции. Масса партии составила более 23 тонн.

Партии мясопродукции инспекторами Россельхознадзора были отобраны пробы и направлены в лабораторию.

Проведенные Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора лабораторные испытания показали, что в поступившем мясе птицы предельно допустимый уровень лекарственного препарата доксициклин был превышен более чем в два раза.

По информации ветеринарных специалистов, тетрациклины представляют собой группу антибиотиков широкого спектра действия. Они часто используются в животноводстве для лечения и профилактики различных болезней. При нарушении режима профилактики и лечения животных остатки препаратов могут попадать в пищевые продукты животного происхождения. Потребление человеком продуктов, содержащих остаточные количества тетрациклинов, угнетает микрофлору кишечника, может спровоцировать вторичные грибковые инфекции, проявления аллергического характера, снижает сопротивляемость организма и повышает устойчивость патогенных микроорганизмов.

Ввоз груза в РФ запрещен. Согласно действующему законодательству продукция должна быть возвращена в страну-экспортер либо уничтожена.