Суд не изменил приговор экс-директору Пермского центра развития предпринимательства

Напомним, в августе 2017 года суд счел доказанным, что в 2008—2010 годах, будучи генеральным директором ОАО «Пермский центр развития предпринимательства», Ирина Чуракова «с целью извлечения выгоды и преимуществ для себя и других лиц, используя свои полномочия и служебное положение» сама себе как физическому лицу выдала 19 беспроцентных на сумму 5,3 млн рублей, а также один займ на сумму 5 млн рублей компании КПКГ «Кредитный дом», в которой являлась директором, после чего скрылась в Израиле, сменив имя и паспорт.



31 мая 2016 года Чуракова была задержана на территории Кипра, а 12 апреля 2017 года в Международном аэропорту г. Ларнаки передана представителям российских правоохранительных органов для экстрадиции в Пермь.



Обвинение просило признать Чуракову виновной в совершении преступления пост. 160 ч.4 УК РФ, «Присвоение и растрате, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному с использованием своего служебного положения в особо крупном размере» и назначить наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.



Судом было определено наказание в виде четырех лет общего режима со штрафом в 300 тысяч рублей, однако осужденная обратилась в апелляционную инстанцию. В своей жалобе Чуракова попросила изменить приговор, назвав наказание суровым и несправедливым. Прокуратура Ленинского района в лице помощника прокурора Вакутина возражала. В итоге краевой суд расценил приговор как законный, обоснованный и мотивированный, оставив его без изменения, жалобу Чураковой и ее защиты — без удовлетворения.