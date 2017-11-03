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10:31 (мск), источник: Новости Перми

Суд не изменил приговор экс-директору Пермского центра развития предпринимательства

Накануне Пермский краевой суд рассмотрел жалобу Ирины Чураковой, экс-гендиректора ОАО «Пермский центр развития предпринимательства», которая была осуждена за займы самой себе.

Напомним, в августе 2017 года суд счел доказанным, что в 2008—2010 годах, будучи генеральным директором ОАО «Пермский центр развития предпринимательства», Ирина Чуракова «с целью извлечения выгоды и преимуществ для себя и других лиц, используя свои полномочия и служебное положение» сама себе как физическому лицу выдала 19 беспроцентных на сумму 5,3 млн рублей, а также один займ на сумму 5 млн рублей компании КПКГ «Кредитный дом», в которой являлась директором, после чего скрылась в Израиле, сменив имя и паспорт.

31 мая 2016 года Чуракова была задержана на территории Кипра, а 12 апреля 2017 года в Международном аэропорту г. Ларнаки передана представителям российских правоохранительных органов для экстрадиции в Пермь.

Обвинение просило признать Чуракову виновной в совершении преступления пост. 160 ч.4 УК РФ, «Присвоение и растрате, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному с использованием своего служебного положения в особо крупном размере» и назначить наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Судом было определено наказание в виде четырех лет общего режима со штрафом в 300 тысяч рублей, однако осужденная обратилась в апелляционную инстанцию. В своей жалобе Чуракова попросила изменить приговор, назвав наказание суровым и несправедливым. Прокуратура Ленинского района в лице помощника прокурора Вакутина возражала. В итоге краевой суд расценил приговор как законный, обоснованный и мотивированный, оставив его без изменения, жалобу Чураковой и ее защиты — без удовлетворения.

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