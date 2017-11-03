«Большой куш» из Приморья не доехал до Узбекистана

По версии следствия, преступление совершено в период, когда фигурантка приходила в дом потерпевших для уборки помещений. В один из дней, в процессе уборки, она увидела спрятанные в гардеробной 247 тыс. рублей и решила их похитить.

Для этого злоумышленница спрятала деньги в мусорный пакет, а когда вынесла его из дома, беспрепятственно завладела чужими денежными средствами.

Обнаружив вечером пропажу, хозяева дома позвонили домработнице, и женщина пообещала вернуть им похищенное. Однако после этого она решила скрыться с чужими деньгами, вернувшись на родину. Фигурантка на такси доехала до Биробиджана, где при посадке на поезд она была задержана сотрудниками полиции.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Советский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Приморья.