В Екатеринбурге будут судить братьев, укравших автомат с памятника десантникам

«Обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитили из рук скульптуры, символизирующей воздушно-десантные войска в скульптурной композиции “Солдаты России”, расположенной на улице Павла Шаманова в городе Екатеринбурге, полноразмерную копию автомата Калашникова», — рассказали в прокуратуре.

Ведомство отмечает, что скульптура принадлежит ЗАО «УК “Академический”». Ущерб оценили более чем в 100 тыс. рублей. Братьям вменяется вандализм и кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору. Дело будет рассматривать Ленинский районный суд.