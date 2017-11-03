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10:45 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге будут судить братьев, укравших автомат с памятника десантникам

В Екатеринбурге будут судить двух уроженцев Курганской области, которым вменяется похищение автомата Калашникова у памятника десантникам в Академическом, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По версии следствия, братья совершили преступление 19 августа.

«Обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитили из рук скульптуры, символизирующей воздушно-десантные войска в скульптурной композиции “Солдаты России”, расположенной на улице Павла Шаманова в городе Екатеринбурге, полноразмерную копию автомата Калашникова», — рассказали в прокуратуре.

Ведомство отмечает, что скульптура принадлежит ЗАО «УК “Академический”». Ущерб оценили более чем в 100 тыс. рублей. Братьям вменяется вандализм и кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору. Дело будет рассматривать Ленинский районный суд.

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