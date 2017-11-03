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10:47 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На Южном Урале возбуждены новые уголовные дела о хищении средств дольщиков

Прокуратура проверила использование денег дольщиков при строительстве многоквартирных домов в Копейске.

Специалисты установили факты хищения средств частных инвесторов, сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в пресс-службе надзорного ведомства.

Речь идет о возведении дома № 48-Б по пр. Победы в Копейске застройщиком «Проект Парковый-1» и жилых зданий № 79 по ул. Чаадаева и № 14 по пр. Славы компаниями «УралСтрой» и «РегионПроект».

Проверка показала, что строительные фирмы указали дольщикам заведомо ложные сроки сдачи их домов. Из представленной контролерам документации стало понятно, что у компаний просто нет на это денег. Теперь материалами прокуратуры займется Следственный комитет. Возбуждены 3 уголовных дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

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