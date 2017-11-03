Жителю Туапсе пришло письмо с кокаином из Германии

По предварительным данным, мужчина заказал в интернете кокаин из Германии массой 0,08 г. Посылку отправили через границу Таможенного союза в международном почтовом отправлении. В мае 2017 года сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Краснодарской таможни изъяли наркотик на Туапсинском почтамте «Почты России».

Против жителя Туапсе завели дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (Незаконное перемещение через границу Таможенного союза наркотических средств), предусматривающее от трех до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Туапсинский городской суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Как сообщали Юга.ру, в апреле в Краснодар из Нидерландов прислали письма с ЛСД и экстази.