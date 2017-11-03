Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Аваков: Украина пересмотрит закон о запрете георгиевской ленты
Москалькова рассказала о своей системе оздоровления и очистке энергетического тела
Польша отреагировала на «неуважение» к своему кладбищу во Львове
Кремль отреагировал на идею США о наказании стран за работу с РФ
В Кремле ответили на предложение Кадырова захоронить Ленина
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
«С Копенкиной мне гораздо лучше»: Прохор Шаляпин о бывшей
35-летняя Собчак опубликовала семейное фото - СМИ
21-летняя дочка Леонида Агутина стала копией отца (фото)
Сергей Лазарев с размахом отметил день рождения мамы
Психиатр рассказал, почему вам нравится пугаться
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
12:15 (мск), источник: РИА Новости

Экстрасенс «улучшила благосостояние» нескольких воронежцев за 29 млн рублей

ВОРОНЕЖ, 3 ноя — РИА Новости. Женщина обманула на 29 миллионов рублей нескольких жителей Воронежа, проводя с ними обряды по улучшению их материального благосостояния и экстрасенсорные сеансы, решающие личные проблемы, сообщает в пятницу Центральный районный суд города.

Источник: РИА Новости

В отношении женщины возбуждено дело по статье «мошенничество в особо крупном размере», предусматривающей до 10 лет лишения свободы.

«Органами предварительного следствия вменяется, что в период времени с 2015 по 2016 годы Д. осуществляла мошеннические действия, то есть хищение денежных средств путем обмана у ряда потерпевших в размере на общую сумму 29053500 рублей. Указанные денежные средства были похищены мошенническим путем у потерпевших за совершение обрядов, направленных на улучшение их материального благосостояния, а также за решение их личных проблем путем проведения экстрасенсорных сеансов», — говорится в сообщении суда.

По данным суда, женщина подозревается в пяти преступлениях, четыре из которых относятся к категории тяжких. Также суд отмечает, что фигурантка дела не работает, по вызовам следователя не являлась, по известным следствию адресам не проживала и была объявлена в розыск. Задержали ее 31 октября.

«Так как у органов следствия имеются сведения, свидетельствующие о том, что при совершении преступлений она оказывала на потерпевших и свидетелей психологическое воздействие, 2 ноября 2017 года Центральным районным судом города Воронежа в отношении подозреваемой Д. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц, то есть по 30 ноября 2017 года включительно», — информирует суд.

При принятии решения об избрании меры пресечения суд также отметил, что женщина, у которой нет на иждивении детей, но есть загранпаспорт, может скрыться от правоохранительных органов и оказать давление на потерпевших и свидетелей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Воронежец заработал биткоины на продаже наркотиков и обменял их на рубли
Экстрасенс 'улучшила благосостояние' нескольких воронежцев за 29 млн рублей
СК нашел все многомиллиардное состояние полковника Захарченко
СМИ узнали о переговорах РФ с Украиной по самолетам «Руслан»
Опрос: 43% россиян не знают, как называется праздник 4 ноября
Назван размер больничных и декретных в 2018 году
СМИ сообщили о скандале в Минобрнауки из-за слова «презерватив»
В России стартовали продажи iPhone X
Татьяну Фельгенгауэр выписали из больницы
Спорт
«Победы к “Зениту” скоро вернутся»: клуб вышел в плей-офф ЛЕ Петербургский «Зенит» сыграл вничью на выезде с норвежским «Русенборгом» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженый топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
«Спим на улице». Кто и зачем (?!) стоит в очереди за iPhone X Сколько заработать на перепродаже? Как спать на стульях? И стоит ли оно того?
Кино
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня» По мнению Светланы, с сотрудниками и создателями проекта поступили несправедливо
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Жена Николя Саркози показала 6-летнюю дочь (фото) Экс-первая леди Франции показала поклонникам новый снимок Джулии.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь