Экстрасенс «улучшила благосостояние» нескольких воронежцев за 29 млн рублей

Источник: РИА Новости

В отношении женщины возбуждено дело по статье «мошенничество в особо крупном размере», предусматривающей до 10 лет лишения свободы.

«Органами предварительного следствия вменяется, что в период времени с 2015 по 2016 годы Д. осуществляла мошеннические действия, то есть хищение денежных средств путем обмана у ряда потерпевших в размере на общую сумму 29053500 рублей. Указанные денежные средства были похищены мошенническим путем у потерпевших за совершение обрядов, направленных на улучшение их материального благосостояния, а также за решение их личных проблем путем проведения экстрасенсорных сеансов», — говорится в сообщении суда.

По данным суда, женщина подозревается в пяти преступлениях, четыре из которых относятся к категории тяжких. Также суд отмечает, что фигурантка дела не работает, по вызовам следователя не являлась, по известным следствию адресам не проживала и была объявлена в розыск. Задержали ее 31 октября.

«Так как у органов следствия имеются сведения, свидетельствующие о том, что при совершении преступлений она оказывала на потерпевших и свидетелей психологическое воздействие, 2 ноября 2017 года Центральным районным судом города Воронежа в отношении подозреваемой Д. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц, то есть по 30 ноября 2017 года включительно», — информирует суд.