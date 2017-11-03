В Уфе ревнивец обвиняется в убийстве приятеля

В пресс-службе ведомства сообщили, что в Уфе ночью 1 ноября этого года в одной из квартир дома по улице Мечетлинской знакомые распивали спиртные напитки. В какой-то момент 41-летний уфимец приревновал одну из женщин к 35-летнему участнику посиделок. Ревнивец схватил нож и несколько раз ударил им в область груди мужчины. Потерпевший от полученных ранений скончался прямо в квартире.