В Уфе ревнивец обвиняется в убийстве приятеля
УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Следственные органы Следственного комитета по Башкортостану предъявили обвинение 41-летнему жителю Уфы по статье «убийство».
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УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Следственные органы Следственного комитета по Башкортостану предъявили обвинение 41-летнему жителю Уфы по статье «убийство».
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Сейчас проводятся следственные действия и