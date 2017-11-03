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10:54 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе ревнивец обвиняется в убийстве приятеля

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Следственные органы Следственного комитета по Башкортостану предъявили обвинение 41-летнему жителю Уфы по статье «убийство».

В пресс-службе ведомства сообщили, что в Уфе ночью 1 ноября этого года в одной из квартир дома по улице Мечетлинской знакомые распивали спиртные напитки. В какой-то момент 41-летний уфимец приревновал одну из женщин к 35-летнему участнику посиделок. Ревнивец схватил нож и несколько раз ударил им в область груди мужчины. Потерпевший от полученных ранений скончался прямо в квартире.

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. В ближайшее время будет решен вопрос о применении к подозреваемому меры пресечения.

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