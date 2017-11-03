Бомж ограбил спящего на лавочке краснодарца

Краснодар. 3 ноября — Новая Кубань. 30-летний гражданин по каким-то непонятным причинам заснул на одной из лавочек, расположенных на ул. Промышленной в краевой столице. При себе у него имелась дорожная сумка с личными вещами.

Мимо проходил 55-летний уроженец Республики Беларусь. Известно, что у мужчины не было постоянного места жительства в Краснодаре. Увидев спящего краснодарца он понял, что ему несказанно повезло. Он забрал сумку и направился сбывать находившееся в ней имущество.

За телефон и ноутбук удалось выручить 37 тысяч рублей. А затем бомж их благополучно потратил.

Жертва кражи обратился в полицию. Личность злоумышленника установили, оказалось, что он ранее судим за такое же преступление.