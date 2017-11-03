Бомж ограбил спящего на лавочке краснодарца
У мужчины пропали телефон и ноутбук.
У мужчины пропали телефон и ноутбук.
Краснодар. 3 ноября — Новая Кубань. 30-летний гражданин по
Мимо проходил 55-летний уроженец Республики Беларусь. Известно, что у мужчины не было постоянного места жительства в Краснодаре. Увидев спящего краснодарца он понял, что ему несказанно повезло. Он забрал сумку и направился сбывать находившееся в ней имущество.
За телефон и ноутбук удалось выручить 37 тысяч рублей. А затем бомж их благополучно потратил.
Жертва кражи обратился в полицию. Личность злоумышленника установили, оказалось, что он ранее судим за такое же преступление.
Задержанного доставили в отдел полиции, он написал явку с повинной.