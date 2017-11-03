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11:08 (мск), источник: Югополис

Кубанского полицейского заподозрили в мошенничестве

Следственный отдел по Кущевскому району краевого управления СКР возбудил уголовное дело в отношении исполняющего обязанности оперативного дежурного линейного отдела полиции на станции Тихорецкая. Он подозревается в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину.

По данным следствия, подозреваемый прибыл к дому местного жителя и, представившись участковым уполномоченным полиции, предложил ему проследовать вместе с ним для разбирательства, после чего сообщил о намерении направить мужчину на медицинское освидетельствование для проверки информации об употреблении им наркотиков. При этом сотрудник линейного отдела полиции высказал готовность не привлекать мужчину к административной ответственности при условии передачи ему 30 тысяч рублей.

Опасаясь наступления для себя неблагоприятных последствий, местный житель согласился. Поскольку он не обладал требуемой суммой, он проследовал вместе с подозреваемым в кредитное учреждение для получения микрозайма, но получить деньги не смог. Тогда он обратился за помощью к родственникам, которые предоставили ему 18 тысяч рублей. Понимая, что требования полицейского носят противозаконный характер, они сообщили об этом в правоохранительные органы. Дальнейшая встреча мужчины и подозреваемого происходила под контролем оперативных сотрудников. 30 октября 2017 года после получения 18 тысяч рублей сотрудник ЛОП был задержан полицейскими.

В настоящее время подозреваемый уволен, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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