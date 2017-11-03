В Волгограде руководителю клиники пластической хирургии грозит 6 лет лишения свободы за смерть пациентки

Источник: Волгоградское деловое телевидение

Руководитель обвиняется в оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека.

Как сообщает ВДТВ пресс-служба СУ СК РФ по региону, в конце октября 2016 года в клинику обвиняемого обратилась 23-летняя студентка медуниверситета. Она посчитала необходимым для себя сделать коррекцию подбородка.

Она провела предварительную консультацию с хирургом, являющимся генеральным директором этого медицинского учреждения. Пациентке было выписано направление на анализы и назначена дата пластической операции — 16 ноября 2016 года.

Во время операции девушке вводили различные обезболивающие препараты. После одного из таких уколов пациентка скончалась.

Смерть девушки, согласно заключению судебно-медицинского эксперта, наступила в результате анафилактического шока, вызванного инъекцией анестезирующего препарата.

Выяснилось, что услуги были оказаны потерпевшей с грубыми нарушениями норм законодательства и подзаконных нормативных актов. Пациентку предварительно не осматривал врач-анестезиолог-реаниматолог, что в данном случае прямо противоречило Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации. Врач не собрал полный анамнез жизни клиентки и не выяснил наличие у нее хронического заболевания, с учетом которого ей требовалось пройти полное медицинское обследование и получить письменное заключение специалиста об отсутствии противопоказаний к оперативному вмешательству.

Было установлено, что в силу комплекции и физиологических параметров девушки, хирург выбрал неверный способ коррекции её подбородка, а сама операция проводилась без врача анестезиолога-реаниматолога.

Достоверно известно, что в начале 2014 года деятельность клиники проверялась министерством здравоохранения Волгоградской области. Хозяину медучреждения было выдано предписание, в соответствии с которым он обязан был ввести в штат должность врача анастазиолга- реаниматолога, но сделано этого не было.