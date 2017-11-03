В Волгограде руководителю клиники пластической хирургии грозит 6 лет лишения свободы за смерть пациентки
В Волгограде завершено расследование уголовного дела в отношении владельца частной косметологической клиники.
В Волгограде завершено расследование уголовного дела в отношении владельца частной косметологической клиники.
Руководитель обвиняется в оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека.
Как сообщает ВДТВ
Она провела предварительную консультацию с хирургом, являющимся генеральным директором этого медицинского учреждения. Пациентке было выписано направление на анализы и назначена дата пластической операции — 16 ноября 2016 года.
Во время операции девушке вводили различные обезболивающие препараты. После одного из таких уколов пациентка скончалась.
Смерть девушки, согласно заключению
Выяснилось, что услуги были оказаны потерпевшей с грубыми нарушениями норм законодательства и подзаконных нормативных актов. Пациентку предварительно не осматривал
Было установлено, что в силу комплекции и физиологических параметров девушки, хирург выбрал неверный способ коррекции её подбородка, а сама операция проводилась без врача
Достоверно известно, что в начале 2014 года деятельность клиники проверялась министерством здравоохранения Волгоградской области. Хозяину медучреждения было выдано предписание, в соответствии с которым он обязан был ввести в штат должность врача анастазиолга- реаниматолога, но сделано этого не было.
Уголовное дело с обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. За содеянное владельцу клиники грозит до шести лет лишения свободы.