Mercedes сбил в Минске женщину с 7-летней девочкой
Минчанка с дочкой переходили дорогу в неположенном месте, водителю машины не удалось избежать наезда.
Минчанка с дочкой переходили дорогу в неположенном месте, водителю машины не удалось избежать наезда.
МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Женщина и ее 7-летняя дочь пострадали в результате ДТП в Минске — их на дороге сбил легковой автомобиль Mercedes, сообщили Sputnik в пятницу в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла накануне около 18:45 на местном проезде вблизи улицы Руссиянова в столичном микрорайоне «Уручье».
«Мужчина, управляя автомобилем
Там также сообщили, что в результате пешеходы получили травмы и были госпитализированы: женщину поместили в Больницу скорой медицинской помощи, девочку — в РНПЦ неврологии и нейрохирургии.
В настоящее время сотрудники столичной Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку.