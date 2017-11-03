Mercedes сбил в Минске женщину с 7-летней девочкой

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Женщина и ее 7-летняя дочь пострадали в результате ДТП в Минске — их на дороге сбил легковой автомобиль Mercedes, сообщили Sputnik в пятницу в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

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Авария произошла накануне около 18:45 на местном проезде вблизи улицы Руссиянова в столичном микрорайоне «Уручье».

«Мужчина, управляя автомобилем Mercedes-Benz, двигался по местному проезду, где в тот момент 39-летняя женщина со своей 7-летней дочерью переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. Наезда избежать не удалось», — сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что в результате пешеходы получили травмы и были госпитализированы: женщину поместили в Больницу скорой медицинской помощи, девочку — в РНПЦ неврологии и нейрохирургии.